20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samandağlı depremzede vatandaş yaşadıklarına isyan etti. Hakkımızı nasıl helal edelim?

Samandağlı depremzede vatandaş yaşadıklarına isyan etti. Hakkımızı nasıl helal edelim?

Hatay Samandağlı depremzede vatandaş, depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren yaşadıklarını anlattı. Enkaz altında kalan yakınlarını kendi çabalarıyla çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen vatandaş, “Hakkımızı nasıl helal edelim?” dedi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 18:50
Takip Et

Depremzede vatandaş Samandağ'da yaşadıklarına isyan etti

Samandağlı depremzede vatandaş yaşadıklarına isyan etti. Hakkımızı nasıl helal edelim?
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan depremzede bir vatandaş depremden sonra yaşadıklarını anlattı.

Depremzede vatandaş şunları söyledi:

“Uyanık olduğum için diğer insanların yaşadığı dehşeti yaşamadım. Deprem sabahı sahaya indik. Çizmemi, yağmurluğumu giydim; insanlara yardıma koştuk. AFAD yoktu, sabahleyin sadece ve sadece sahil güvenlik timleri vardı, başka hiç kimse yoktu, polis bile yoktu” dedi. Depremzede, sözlerini şöyle sürdürdü:

“RESMEN İNSANLAR ÖLSÜN İSTENDİ”

Resmen insanlar ölsün istendi, soğuktan donsun istendi, bu kadar. Bu konuda isyandayız, bunu kabul etmiyoruz. Kendi çabalarımızla akrabalarımızı, komşularımızı kendi çabalarımızla, tırnaklarımızla çıkardık.

“YARDIMLAR HAK EDEN NOKTALARA DAĞITILMADI”

Aslında Samandağ’da, yardımlar engellendi. Ama bizim şu özelliğimiz var. Dünyanın dört bir yanında bizim insanlarımız var. Yönetim noktalarında olsun, ticaret noktalarında olsun insanlarımızın etkinliği sayesinde bize yurtiçinden dördüncü günden sonra yardımlar gelmeye başladı. Ama bu yardımları Samandağlı insanlarımız yaptı, yaptırdı. Başıboşluk, keşmekeş vardı doğru dürüst yardımlar hak ettiği noktalara dağıtılmadı. 10 gün geçtikten sonra büyükşehirlerden gelenler depolar kurdu sonra dağıtım düzenli hale geldi.

“DEPREMDE BİLE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILDI. HAKKIMIZI NASIL HELAL EDECEĞİZ?”

Dördüncü elektriğimiz geldi, internetimiz geldi dünyayla bağlantımız kopartmıştık. Ayrıca ben Türkiye’deki basına kızıyorum. Dünya, burada deprem olduğunu dördüncü gün öğrendi. Nedir bu? Neden Antakya, neden Samandağ denilmedi. Hep diğer taraflar gösterildi. Bize depremde bile üvey evlat muamelesi yapıldı. Biz bunu nasıl affedeceğiz? Hakkımızı nasıl helal edeceğiz? Mümkün değil.” (ANKA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
4
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
5
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
6
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
7
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Flaş... Flaş... Lale Orta canlı yayında iddialara cevap verecek
﻿Flaş... Flaş... Lale Orta canlı yayında iddialara cevap verecek
﻿Flaş... Flaş... Lale Orta canlı yayında iddialara cevap verecek
﻿Napoli Teknik Direktörü Spalleti Min-Jae'ye övgü yağdırdı: Onun kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm
﻿Napoli Teknik Direktörü Spalleti Min-Jae'ye övgü yağdırdı: Onun kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm
﻿Napoli Teknik Direktörü Spalleti Min-Jae'ye övgü yağdırdı: Onun kadar yetenekli çok az oyuncu gördüm
﻿Mert Günok Milli Takımın hedefini açıkladı
﻿Mert Günok Milli Takımın hedefini açıkladı
﻿Mert Günok Milli Takımın hedefini açıkladı
﻿Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.