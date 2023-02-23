Depremzedelerin son çaresi. 'Depremzededen satılık hasarlı araç'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde her şeylerini kaybeden vatandaşlar yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

Vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için depremde hasar görmüş araçlarını satışa çıkardı.

İlan sayfalarına 'depremzededen' ya da 'deprem bölgesinden' başlıklarıyla konulan araçlar için 395 bin TL, 320 bin TL, 309 bin TL ve 285 bin TL gibi rakamların istendiği görüldü.

'DEPREM HASARLI' ARAÇLARINI SATIŞA ÇIKARDILAR

Bazı depremzede vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.

Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı vatandaşlar nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ‘Deprem hasarlı’ başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.

'DEPREMZEDEDEN ACİL SATILIK'

Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ‘depremzededen’ ya da ‘deprem bölgesinden’ başlıklarıyla satışa çıkarıldı.

Araçlar için 395 bin TL, 320 bin TL, 309 bin TL ve 285 bin TL gibi rakamların istendiği görüldü.

O ilanlardan bazıları şöyle;