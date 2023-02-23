Depremzedeler için düzenlenen ‘bir kira bir yuva’ kampanyasında hedef aşıldı: 33.098 aileye kira desteği sağlandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerde yüz binlerce insanın evi yıkılmıştı. Evsiz kalan depremzedeler için ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyası başlatıldı.

Depremzedelere kira desteğinde bulunmak isteyenler birkirabiryuva.org sitesinden, çadır ya da konteyner desteğinde bulunmak isteyenler umuthareketi.izmir.bel.tr sitesinden bağış yaptı. Ayrıca 444 40 35 aranarak bağış yapıldı.

Halk TV’de kampanyaya özel hazırlanan program yaklaşık altı saat sürdü.

SOYER: 28 BİN 466 AİLEMİZİN BARINMA İHTİYACI VAR

Programın başında kampanyaya ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları kaydetti:

“28 bin 466 ailemizin barınma ihtiyacı var. Burada 100’ün üzerinde arkadaşımız gönüllülerle beraber 40’ın üzerinde hatta bu yardımları, dayanışmaya girmek isteyen vatandaşı dinliyor olacak. Buradaki konuklarımız onları aktaracaklar. Özetle, bu akşam bu rakamı eksiltmeye, sıfıra indirmeye gayret edeceğiz.”

Kampanyaya destek veren bazı isimler şöyle:

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu bir maaşını bağışladı.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte iki ailenin bir yıllık kirasını karşılayacak.

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir maaşını bağışladı.

- İYİ Parti Genel Meral Akşener üç ailenin kirasını karşılayacak.

- HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş, 10 çadır bağışladı.

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ailece bir ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını söyledi.

- Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal: 10 kira bedeli.

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Geçen yapılan kampanyada bir maaşımı bağışlamıştım. Buradan da eksik kalmak istemedim. Bir kira daha gönderebilirim.

- Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: 30 bin lira.

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Bir maaşını bağışadı.

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Bir yıllık kirayı bağışı.

- Usta sanatçı Metin Akpınar: 500 bin TL bağış.

- Yıldız Tilbe, 12 ailenin bir yıllık kirasını karşılayacak.

- Armağan Çağlayan: 1 milyon lira.

- Gülşen: 120 bin.

- Pınar Deniz: 100 bin.

HEDEF AŞILDI

Kampanya kapsamında kira bağışı bekleyen 28 bin 466 depremzede için hedef tamamlandı. Ayrıca hedef aşılarak 4 bin 632 depremzedeye daha bağış toplandı.

Programın sonunda sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon ₺ topladık. Dayanışmamızı sürdürecek, büyütecek, yuva sıcaklığına hasret kalan depremzedelerimize hep birlikte destek olacağız.”