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Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için oynayacak

Konyaspor ile Afyonspor dostluk maçında depremzedeler için bir araya gelecek.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 12:05
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Depremzedeler için Konyaspor ile Afyonspor sahada

Konyaspor ile Afyonspor depremzedeler için oynayacak
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Arabam.com Konyaspor, TFF 2. Lig takımlarından Hes İlaç Afyonspor ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Müsabakanın sanal bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Arabam.com Konyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanacak müsabakanın 50 lira olarak belirlenen sanal biletlerinin satışa çıkarıldığı, elde edilen gelirin deprem bölgesine bağışlanacağı duyuruldu.

Taraftarlara sanal bilet alınması istenilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Her zaman olduğu gibi #BirizBeraberiz! Dostluk maçımızın bilet geliri, deprem bölgesine bağışlanacaktır. Sen de sanal biletini al, yarınlarımıza nefes ol..."

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ 1000 BİLET ALDI"
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konyaspor olarak tüm gelirini depremzedelere bağışlayacağımız sanal bilet kampanyamıza 1000 bilet alarak katılıyorum. #BirizBeraberiz ve tüm zorlukları birlikte aşacağız. Sanal bilet kampanyamıza teknik direktörümüz Aleksandar Stojanovic 1000 bilet ile katıldı. Kısa zamanda çok sayıda sanal bilet sattık ve salı gününe kadar devam edeceğiz. Renklerden bağımsız hep beraber depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

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