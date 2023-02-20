Aşağılık Charlie Hebdo’ya siber tokat. Sitelerini hackleyip Atatürk fotoğrafı ve mehter marşı koydular!

Fransız "mizah" dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi Türk hacker Devran Karaçay isimli kişi tarafından hacklendi.

ATATÜRK FOTOĞRAFI VE MEHTER MARŞI KOYDULAR

Siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.

Sitenin içeriğini değiştiren hacker sitenin aşağı kısımlarına "Neden hacklendik" başlıklı bir yazı ekledi.

Charlie Hebdo'nun hacklenmesi sosyal medyada gündem oldu.

SKANDAL KARİKATÜR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Derginin Kahramanmaraş'da meydana gelen depremler ile ilgili paylaştığı "Tank göndermeye bile gerek yok" Türk ve Dünya basınında tartışma yaratmıştı.

Anlık olarak Charlie Hebdo'nun web sitesine ulaşılamıyor.