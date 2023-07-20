Depremzedeler sıcak altında su kuyruğunda. Sahipsiz bırakıldılar

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye 6 Şubat’ta korkunç bir güne uyandı. 11 ili buran Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

O illerden biri Hatay’da yaralar sarılmaya devam ederken sıcaklıklar 40 dereceyi buldu.

Deprem bölgesi Hatay’da barınma ve yeme-içme problemleri, eğitim problemleri hala devam ediyor. Depremzedeler için bağışlanan yardımların ne olduğu ise hala tartışma konusu.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü deprem bölgesindeki gerçekleri ortaya koyuyor.

Sıcaklıkların rekor kırdığı Hatay’da depremzedeler su alabilmek için saatlerce güneş altında kuyruk bekliyor.

Su kuyruklarının başında bir tır ile vatandaşlara su dağıtıldığı ortaya çıktı.

BELEDİYE UYARMIŞTI

Depremin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda “İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir” denilerek ‘#hataydasuyok’ etiketine yer verilmişti.

Belediyenin bu mesajına rağmen aylar sonra hala Hatay’da su sorunun yaşanması dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyada yayılırken tepkiler de ardı ardına geldi.