Depremzedelere gönderilecek yardıma tarikatçılar çöktü. Çalarlarken videoya yakalandılar

10 ili yıkan deprem sonrası Türk Milleti büyük bir seferberlik başlattı. Tırlarca yardım bölgeye sel olup aktı.

Kocaeligazetesi.com.tr'den Cihat Polat'ın haberine göre; yardımlar bölge halkına ulaşması için seferberlik ilan eden Kocaeli halkının deprem yardımlarını gönderdiği noktalardan birisi de Valilik, Büyükşehir ve AFAD koordinasyonunda olan eski Carrefour binası oldu.

ALİ SARI CEVAP VERMEDİ

Binlerce vatandaşın yardım gönderdiği bu noktada bir vatandaşın çektiği görüntüler görenleri yaraladı. Görüntüde vatandaşların gönderdiği yardımlar İsmailağa Cemaati geleneğinden gelen Hicret Vakfı mensupları tarafından küçük bir kamyonete yüklenmesine çekim yapan vatandaş tepki gösterdi. Vatandaş görüntülerde fırıncılar odası başkanı Ali Sarı'yı da görüntüledi.

Vatandaş, vakıf mensuplarına hangi enkaza girdiniz de buradan ekmek alıyorsunuz dedi. Öte yandan Fırıncılar Odası başkanı Ali Sarı'nın, hiçbir cevap vermemesi ve şahısların kameradan kaçması dikkat çekti.

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