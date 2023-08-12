Depremzedelere gönderilen mont Balıkesir'de satıldı

Vatandaşların deprem bölgesine gönderdiği sıfır montu Balıkesir Dursunbey'deki bir panayırda satıldığı ortaya çıktı. Montun cebinden yardımı gönderen vatandaşın notu çıktı.

Depremzedelere gönderilen mont Balıkesir'de satıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 9 ilimizde binalar yıkılmış binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Tüm Türkiye birlik olarak depremde evsiz kalan depremzedelere yüzlerce tır gıda, kıyafet, çadır yardımları yapmış ama bazı yerlere gerekli yardımlar ulaşmamış, soğukta donarak ölen insanlar olmuştu.

Balıkesir Dursunbey'de yaşanan olaylar "sizin vicdanınız yok mu?" dedirtti. Dursunbey’deki panayırda depremzedelere tırla gönderilen sıfır bir montun satıldığı ortaya çıktı. Montun içinden çıkan notta “Aykut Eren Canüzmez İzmir Geçmiş” olsun yazıyordu.

SADECE MONTU DEĞİL, İNSANLARIN TEMİZ KALBİNİ DE ÇALDINIZ.

Paylaşılan video sosyal medyada gündem olurken vatandaşlardan da bu hainliği yapanlara büyük tepki geldi.

Depremzedelerin video altına yazdığı yorumlar ise yürekleri burktu.

Video nun altına vatandaşlar böyle tepki gösterdi;

‘Benim bir ayakkabım yoktu evim yıkıldığı için. Yardımdan gelenleri de evleri yıkılmayan insanlar alıp stoklamıştı. Tüm kış o kadar yardım gelmesine rağmen terlikle gezdim. Siz kötü insanları fazla hafife alıyorsunuz. İhtiyacı olan insanlar bir şey isterken utanır bunlar çökerdi.’

‘Ben de diyorum bize hiç yardım gelmedi nerede bu yardımlar şimdi anlaşıldı yardımlar satılıyormuş.’

‘Adamlar çadır sattı, emniyet müdürü eşyaları kaçırdı. Mont çok basit kalır’

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