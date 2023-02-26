Doğukan Manço ülkenin en büyük sorununu açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Adana, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Malatya ve Diyarbakır'ı etkisi altına alan deprem sebebiyle Doğukan Manço, depremzedelere yardım edebilmek için bölgeye gitti.

Depremzedelere destek olmak için deprem bölgesine giden Doğukan Manço, sosyal medya hesabından vatandaşlara bilgi verebilmek için paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"YANLIŞA YANLIŞ DEMEK ZORUNDAYIM"

Deprem bölgesindeki son durumu bizzat gören Doğukan Manço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi. Felaketin böylesine büyük bir boyutta yaşanmasını liyakatsizliğe bağlayan Doğukan Manço şu paylaşımlarda bulundu:

"Hayatım boyunca siyaset yapmadım. Yapmayı düşünmüyorum. Ötekileştiren değil, birleştiren bir soydanım.

Dolayısıyla provokasyon bizim üzerimizde durmayan bir hareket. Ancak yanlışa da yanlış demek zorundayım! Bundan sonraki yazışmalarımda vereceğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.

Bu depremde de gördüğümüz üzere ülkenin de en büyük sorunu budur! Herkes müteahhit olamaz herkes denetmende olamaz! İşini bilmen o işe uygun olman ve sonra da ahlak sahibi olman gerek!"