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Doğukan Manço ülkenin en büyük sorununu açıkladı

Depremzedelere yardımcı olabilmek adına deprem bölgesine giden Doğukan Manço, buradan yaptığı paylaşımlarla felaketin gerçek boyutunu takipçilerine ulaştırıyor. Doğukan Manço deprem bölgesinde karşılaştığı manzara sonrasında çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 00:05
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Depremzedelerin yardımına koşan Doğukan Manço burada yaşadıklarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı

Doğukan Manço ülkenin en büyük sorununu açıkladı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Adana, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Sivas, Elazığ, Osmaniye, Malatya ve Diyarbakır'ı etkisi altına alan deprem sebebiyle Doğukan Manço, depremzedelere yardım edebilmek için bölgeye gitti.

Depremzedelere destek olmak için deprem bölgesine giden Doğukan Manço, sosyal medya hesabından vatandaşlara bilgi verebilmek için paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"YANLIŞA YANLIŞ DEMEK ZORUNDAYIM"

Deprem bölgesindeki son durumu bizzat gören Doğukan Manço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi. Felaketin böylesine büyük bir boyutta yaşanmasını liyakatsizliğe bağlayan Doğukan Manço şu paylaşımlarda bulundu:

"Hayatım boyunca siyaset yapmadım. Yapmayı düşünmüyorum. Ötekileştiren değil, birleştiren bir soydanım.

Dolayısıyla provokasyon bizim üzerimizde durmayan bir hareket. Ancak yanlışa da yanlış demek zorundayım! Bundan sonraki yazışmalarımda vereceğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.

Bu depremde de gördüğümüz üzere ülkenin de en büyük sorunu budur! Herkes müteahhit olamaz herkes denetmende olamaz! İşini bilmen o işe uygun olman ve sonra da ahlak sahibi olman gerek!"

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