Halkın yuhalamasını Erdoğan konteynerdan izlemiş. Bahçeli'nin afetzedeleri azarladığı videonun devamı çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde “Elbistan İl Olsun” pankartı asan ve bu taleplerini sloganlarla dile getiren depremzedelere MHP Genel Başkanı Bahçeli, sert bir şekilde tepki gösterdi.



Depremzedelere çıkışan Bahçeli, “Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsi dağılsın gitsin. İndirin (kameraları) şunları. Hadi bakalım.” diye bağırdı.







ERDOĞAN KONTEYNERDAN ÇIKMAK İSTİYOR AMA...

O anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken Bahçeli'nin depremzedeleri azarladığı ve depremzedeler tarafından yuhalandığı videonun devamı ortaya çıktı.



Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, ziyaret ettiği konteynerdan çıkmaya hazırlanan Erdoğan'a derdini anlatmak isteyen Elbistanlılar, "Elbistan il olsun" diye bağırıyor.







ERDOĞAN'DAN TALİMAT VE YUHALAMALAR BAŞLIYOR

Erdoğan, sloganlar üzerine etrafındakilere bazı talimatlar veriyor. Çevresindekiler ise slogan atanları susturmaya çalışıyor.



Bunun üzerine depremzedeler, Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi yuhalamaya başlıyor. Durumdan rahatsız olduğu anlaşılan bir vatandaşın ise ağır bir şekilde hakaret ettiği duyuluyor.



Erdoğan'ın ise duruma öfkelendiği ve şaşırdığı görülüyor. Yuhalama sesleri, Erdoğan'a destek veren diğer kişiler tarafından bastırılmaya çalışıyor.



yenicaggazetesi.com.tr

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