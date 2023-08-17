Depresyon savar besinler

Dr. Gönül Ateşsaçan, gün içerisinde tüketilen besinler sayesinde mutlu olmanın ve ruh halinin düzene girmesinin sağlanabileceğini belirterek bilgi verdi…

Dr. Gönül Ateşsaçan, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Muz tüketmek daha mutlu yapar. Potasyumu fazladır. Triptofan ise halk arasında “mutluluk hormonu” olarak bilinen serotonin. Sinirleri gevşeten vitaminler B vitamini ve folik asit. Omega 3 rahatlama ve gevşeme yapar.

Özellikle somon balığı ve ton balığı gibi soğuk deniz balıkları tükettiğinizde daha çok omega-3 almış olacaksınız. Karides ve ıstakoz gibi kabuklu deniz canlıları da bol miktarda B vitamini, magnezyum ve çinko gibi minerallerle serotonin üretimine destek olur.

Ginseng, kereviz, istiridye, avokado hormonları dengeler ve libidoyu artırır. Yaban mersini, ananas ve avokado, fıstık, Antep fıstığı ve istiridye gibi gıdalar da mutlu yapar. Yağsız süt ve ürünleri, D ve B vitamini, magnezyum ve çinko gibi vitamin ve mineraller içerdiklerinden, serotonin üretimine katkıda bulunmaktadırlar.

Çikolata, yapılan bilimsel araştırmalara göre çikolata duygu durumunu yükseltmekle kalmıyor, bunun yanı sıra depresyonun bazı semptomlarını gidermeye de yardımcı oluyor.”

İHA