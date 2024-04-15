Depresyonla mücadele etmek için 11 doğal yöntem

Depresyon, çaresizlik hissine yol açabilir, ancak terapi ve ilaç tedavisi dışında, kendi kendinize yapabileceğiniz birçok şey vardır.

Davranışlarınızı, fiziksel aktivitenizi, yaşam tarzınızı ve düşünce biçiminizi değiştirerek doğal depresyon tedavilerinden yararlanabilirsiniz.

İşte sizin için bazı doğal depresyon tedavi yöntemleri:

Dr. Ian Cook, UCLA Depresyon Araştırma ve Klinik Programı Direktörü, depresyonla mücadele edenler için düzenli bir rutinin önemini vurguluyor.

Depresyon, günlük yaşamınızdaki düzeni bozabilir ve günler birbirine karışabilir.

Düzenli bir günlük program, hayatınıza tekrar düzen getirmenize yardımcı olabilir.

Hedefler Belirleyin: Depresyon sırasında hiçbir şey başaramayacağınızı düşünebilirsiniz, bu da moralinizi daha da bozabilir. Kendinize ulaşılabilir günlük hedefler koyarak bu durumu aşabilirsiniz.

Dr. Cook, "Küçük adımlarla başlayın" diyor ve örneğin her gün bulaşıkları yıkamak gibi basit bir hedef öneriyor.

Egzersiz Yapın: Egzersiz, endorfin adı verilen iyi hissettiren kimyasalları geçici olarak artırabilir ve depresyonla mücadele eden kişiler için uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Dr. Cook'a göre, düzenli egzersiz, beynin pozitif yönde yeniden yapılanmasını teşvik edebilir. Maraton koşmak zorunda değilsiniz; haftada birkaç kez yürüyüş yapmak bile faydalı olabilir.

Sağlıklı Beslenin: Depresyonu iyileştiren sihirli bir diyet olmasa da, ne yediğinize dikkat etmek önemlidir. Eğer depresyon sizi aşırı yemeye itiyorsa, yeme alışkanlıklarınızı kontrol altına almak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Dr. Cook, omega-3 yağ asitleri ve folik asit içeren gıdaların depresyonu hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Yeterince Uyuyun: Depresyon, uyku düzeninizi bozabilir ve yetersiz uyku, depresyonu daha da kötüleştirebilir. İyi bir gece uykusu almak için uyku rutininizi düzenlemek önemlidir.

Bu öneriler, depresyonla mücadelede yardımcı olabilir ve genel iyilik halinizi iyileştirebilir. Ancak, ciddi depresyon belirtileri yaşıyorsanız, profesyonel yardım almak en iyisidir.

Yaşam tarzınızı değiştirerek başlayın: Her gün düzenli olarak aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin. Gündüz şekerlemelerinden kaçının ve yatak odanızı dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırın; bilgisayar ve televizyonu kaldırın. Bu değişikliklerle zamanla uykunuzun düzeleceğini fark edebilirsiniz.

Depresyon sırasında hayattan ve sorumluluklardan uzaklaşmak cazip gelebilir, ancak bu duruma direnmek önemlidir. Günlük rutinlere ve sorumluluklara bağlı kalmak, depresyonla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bu, sizi yerinize oturtur ve başarı duygusu sağlar.

Esnek olun: Tam zamanlı bir iş veya okul programı sizin için uygun değilse, yarı zamanlı bir işi veya gönüllü faaliyetleri düşünün.

Olumsuz düşüncelere karşı durun: Depresyonla mücadelede zihinsel süreçler önemlidir. Olumsuz düşünceleri sorgulayın ve mantığınızı kullanarak onları aşın. Kimse tarafından sevilmediğinizi veya değersiz olduğunuzu düşünmek kolaydır, ancak bu düşüncelerin gerçekliğini sorgulayın.

Doktor tavsiyesi alın: Depresyon için önerilen takviyeleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Balık yağı, folik asit ve SAMe gibi takviyeler umut vaat ediyor olabilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Yeni deneyimlere açık olun: Depresyon sırasında rutine bağlı kalabilirsiniz. Farklı aktiviteler deneyerek beyindeki kimyasal değişiklikleri teşvik edin. Yeni bir dil öğrenin, gönüllü işler yapın veya bir müzeye gidin.

Eğlenmeyi planlayın: Eskiden keyif aldığınız aktiviteleri yapmaya devam edin, sinemaya gidin veya arkadaşlarınızla yemek yiyin.

Alkol ve uyuşturucudan uzak durun: Depresyon sırasında madde kullanımı yaygındır, ancak bu, zihinsel sağlık sorunlarını kötüleştirebilir.

Zevk almayı yeniden öğrenin: Depresyon sırasında zevk alma yeteneğinizi kaybetmiş olabilirsiniz, ancak zamanla eğlenceli şeyler tekrar keyifli hale gelebilir.