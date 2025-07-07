Depresyonunuzun nedeni kahvaltı alışkanlıklarınız olabilir

5 Temmuz 2025 Cumartesi tarihinde Frontiers in Psychiatry adlı uluslararası bilimsel dergisinde yayımlanan dikkat çekici bir araştırma, gençlerin kahvaltı alışkanlıkları ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Çalışma, depresif belirtileri yüksek olan ve dürtüsel tepkilere yatkın gençlerin kahvaltıyı atlama eğilimlerinin biraz daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, kahvaltı atlama ile anksiyete arasında da bir ilişki bulunduğu ancak bu ilişkinin gücünün oldukça düşük olduğu belirtildi.

Bu araştırma, gençlerin ruh sağlığı sorunları ile günlük yaşam alışkanlıkları arasındaki bağlantıları anlamak adına önemli bilgiler sunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde kahvaltı, kültürel ve geleneksel farklılıklara göre çeşitlilik gösterse de, günün ilk öğünü olarak enerji yenileme ve temel besinleri sağlama açısından kritik bir öneme sahip. Yapılan çalışmalar, kahvaltı yapmanın çocuklarda konsantrasyonu, hafızayı ve akademik performansı artırdığını göstermekte. Aynı zamanda metabolizmayı düzenlemeye ve sağlıklı kilo yönetimini desteklemeye de yardımcı olabilir. Kahvaltıyı atlamak ise gün içinde aşırı yeme riskini ve genel diyet kalitesinde düşüşü beraberinde getirebilir.

GENÇLERİ ÜZERİNE KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Stephanie Ming Yin Wong ve ekibinin yaptığı bu çalışmanın temel amacı, Hong Kong'daki gençlerin kahvaltı tüketim alışkanlıklarını incelemek ve kahvaltı atlama ile dürtüsellik, depresyon ve anksiyete belirtileri arasındaki ilişkileri araştırmaktı. Araştırmacılar, Hong Kong'daki 15 ila 24 yaş arası gençleri hedef alan ilk bölge çapında hane tabanlı ruh sağlığı çalışması olan Hong Kong Gençlik Ruh Sağlığı Epidemiyolojik Çalışması'ndan elde edilen verileri analiz ettiler. Veriler, 2019 ve 2022 yılları arasında toplandı ve katılımcıların yüzde 58'i kadındı.

Analize dahil edilen 3.154 katılımcının ortalama yaşı 20 idi. Katılımcılar kahvaltı alışkanlıkları hakkında soruları yanıtlamanın yanı sıra, dürtüsellik Barratt Dürtüsellik Ölçeği–11, depresif belirtiler Hasta Sağlığı Anketi–9, anksiyete belirtileri Genelleşmiş Anksiyete Bozukluğu Ölçeği–7 ve genel işlevsellik ruh sağlığı sorunları nedeniyle kendi bildirdiği üretkenlik kaybı ve görüşmecinin değerlendirdiği Sosyal ve Mesleki İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği kullanılarak değerlendirildi.

DİKKAT KONTROLÜ VE DEPRESYON ARASINDAKİ MEKANİZMA

Araştırma sonuçları, katılımcıların yüzde 85'inin kahvaltıyı düzenli veya aralıklı olarak tükettiğini, yüzde 15'inin ise düzenli olarak kahvaltı atladığını gösterdi. Kahvaltı atlayan bireylerin özellikle dikkat kontrolü ve öz kontrol açısından biraz daha dürtüsel olma eğiliminde oldukları görüldü. Ayrıca, bu kişilerin biraz daha şiddetli depresif belirtiler ve çok az daha yüksek anksiyete belirtileri bildirdikleri tespit edildi. Kahvaltı yapan akranlarına kıyasla, kahvaltıyı atlayanların ayda neredeyse bir gün daha az üretkenlik kaybı yaşadıkları ve sosyal ve mesleki işlevselliklerinin biraz daha kötü olduğu rapor edildi.

"KAHVALTI ATLAYANLADA RİSK ARTIYOR"

Çalışmanın yazarları, "Kahvaltı atlama, gençlerde artan depresif belirtilerle ilişkilidir ve bu ilişkide bozulmuş dikkat kontrolü önemli bir mekanizmadır. Gençleri düzenli kahvaltı alışkanlıkları edinmeye teşvik etmek, ruhsal bozukluklar için gelecekteki yaşam tarzı müdahalelerinin bir parçası olarak dahil edilebilir ve halk sağlığı politikalarında daha fazla vurgulanabilir" sonucuna vardı.

Bu çalışma, kahvaltı alışkanlıkları ile ruh sağlığı arasındaki bağlantılara ışık tutsa da, bildirilen ilişkilerin çok zayıf olduğu ve sadece geniş örneklem büyüklüğü nedeniyle tespit edilebildiği unutulmamalıdır. Ayrıca, çalışma sadece Hong Kong sakinleri üzerinde yapılmıştır ve diğer kültürel gruplardaki sonuçlar farklılık gösterebilir.