Jesus'un soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, maç sonunda öğrencilerine etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.
Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, hafta boyunca derbinin diğer maçlardan farkı olmadığını, değerinin 3 puandan ne eksik ne de fazla olduğunu dile getirmişti.
Fanatik'in haberine göre 3-0 biten derbinin ardından Fenerbahçeli oyuncular tam anlamıyla yıkılmışken, tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerini yanına çağırıp etrafında topladı.
"ASLA YOK..."
Jesus, futbolcularına kısa bir konuşma yaparak, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
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