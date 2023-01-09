Jesus'un soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, maç sonunda öğrencilerine etrafında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, hafta boyunca derbinin diğer maçlardan farkı olmadığını, değerinin 3 puandan ne eksik ne de fazla olduğunu dile getirmişti.

Fanatik'in haberine göre 3-0 biten derbinin ardından Fenerbahçeli oyuncular tam anlamıyla yıkılmışken, tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerini yanına çağırıp etrafında topladı.

"ASLA YOK..."

Jesus, futbolcularına kısa bir konuşma yaparak, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.