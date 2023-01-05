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GS TV'nin kadın spikerinden olay hakem yorumu

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından GS TV'de yayınlanan programda derbinin hakeminin kim olacağı konusunda çarpıcı bir yorum yapıldı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:26
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Derbi hakemi siparişi verilmiş: GS TV'de çarpıcı derbi hakemi benzetmesi

GS TV'nin kadın spikerinden olay hakem yorumu
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Programın sunucusu Ebru Gürsoy, "Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler olacak. Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi, 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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