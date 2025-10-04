Derbi için heyecan dorukta! Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç günü paylaşımları

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecekler. Tüm Türkiye'nin başlama vuruşunu beklediği müsabaka öncesi iki takımdan da maç günü paylaşımı geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maçın heyecanı milyonları sardı.

Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...

İşte derbiye saatler kala iki takımın da yaptığı paylaşımlar;

GALATASARAY

BEŞİKTAŞ

Cildiniz kışa hazır mı? İşin uzmanı anlattı
Öğrencilerini taciz eden kadın din öğretmenine hapis cezası. İmam hatip ortaokulunda taciz skandalı
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahibine ceza yağdı: İlanda fiyata 1 milyonun üstünde zam yaptı
Takım otobüsü geçide takıldı! Oyuncular korku dolu anlar yaşadı
Suriye seçimlerine Yahudi aday! Resmi başvuruyu yaptı
