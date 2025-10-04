Derbi için heyecan dorukta! Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç günü paylaşımları

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maçın heyecanı milyonları sardı.
Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...
İşte derbiye saatler kala iki takımın da yaptığı paylaşımlar;
GALATASARAY
#BugünGünlerdenGALATASARAY
???? Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
????️ 8. Hafta
⚽ Beşiktaş
???? 04.10.2025
⏰ 20.00
????️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park
#GSvBJK
BEŞİKTAŞ
Derbi günü. #BurasıBeşiktaş | #TSL