Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı bu akşam sahasında konuk edecek. Bu mücadeleye saatler kala iki takımında muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

CİMBOM FİRESİZ LİDER!

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.

İspanya'da Arda Güler krizi! Kulübü birbirine kattı: Ortalık yıkıldıİspanya'da Arda Güler krizi! Kulübü birbirine kattı: Ortalık yıkıldı

t.gif

Görüşmeler resmen başladı! Kim Min-Jae geri dönüyorGörüşmeler resmen başladı! Kim Min-Jae geri dönüyor

KARTAL'IN 2 MAĞLUBİYETİ VAR

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen.

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Jota, Toure.

FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...

Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...

Ne yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardıNe yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardı

Son Haberler
Bu hafta borsa mı, altın mı, euro mu kazandırdı?
Bu hafta borsa mı, altın mı, euro mu kazandırdı?
Son ankette herkes ters köşe oldu! Saray’ın koridorlarında bu sonuçlar konuşuluyor…
Son ankette herkes ters köşe oldu! Saray’ın koridorlarında bu sonuçlar konuşuluyor…
Oyun oynarken ölümle burun buruna! Gözünden vuruldu: Polis magandayı arıyor
Oyun oynarken ölümle burun buruna! Gözünden vuruldu: Polis magandayı arıyor
MasterChef'e aşk itirafı damga vurdu! Yarışmacı 'Onunla konuşmam yasak' diyerek Danilo Şef'ten yardım istedi!
MasterChef'e aşk itirafı damga vurdu! Yarışmacı 'Onunla konuşmam yasak' diyerek Danilo Şef'ten yardım istedi!
Ünlü isim ABD'de konuşulan altın fiyatını açıkladı. Gram altın 400 lirayken 'alın' diye yalvarmıştı
Ünlü isim ABD'de konuşulan altın fiyatını açıkladı. Gram altın 400 lirayken 'alın' diye yalvarmıştı