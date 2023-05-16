Derbide Bjelica'nın silahı Abdülkadir Ömür olacak

Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica'nın Fenerbahçe derbisi için en önemli kozu Abdülkadir Ömür...

Derbide Bjelica'nın silahı Abdülkadir Ömür olacak

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor Süper Lig’in 34. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, kendi tesislerinde sürdürmeye devam ediyor.
Özellikle Fenerbahçe açısından çok önem taşıyan bu karşılaşmaya cezalı Bakasetas hariç, geri kalan 27 oyuncusuyla uzun zaman sonra ilk kez tam kadro hazırlanan Bordo Mavililer'de, Bjelica’nın en önemli kozlarından biri sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür olacak.
Takımın 1.68 boyunda, 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Ömür ile yakından ilgilenen Hırvat teknik adamın Kadıköy'de oynanacak zorlu 90 dakika öncesinde oyuncusundan istediği en önemli şey, rakip alana her fırsatta hızlı bir şekilde topla dikine dripling yapması ve ceza alanı içine inmesi konusu.
Trabzonspor’un, idmanlara çıkmaya devam eden ve sakatlıktan nihayet kurtulan bir başka driplingci oyuncusu ise diğer Abdülkadir.
Gaziantepspor’da kiralık sözleşmesi resmi olarak devam ettiği için, sakatlığı tam olarak geçse bile Abdülkadir Parmak, sezon sonuna kadar Trabzonspor formasını giyemez.
Cezalı olan Yunan oyuncu Bakasetas’ın yokluğunda, orta sahadan rakip alana orta bölgeden top taşıma konusunda sıkıntı yaşayabileceğini düşünen Hırvat Bjelica, takımının 10 numaralı oyuncusu Ömür’e, ‘Bu maçta sana çok fazla iş düşecek. Yorulacaksın ama üzerine katarak oynamalısın.’ dediği gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve piyasa değeri güncel 9 milyon Euro olan ve sözleşmesi 2027 yılı içerisinde bitecek olan Ömür’ün, yeni sezonda; Avrupa’da forma giyme ihtimalinin de var olduğu biliniyor.

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