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Derbide süper gol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk gol geldi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 19:38
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Derbide ilk gol geldi. Oliviera'dan süper gol

Derbide süper gol
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Süper Lig'de derbi heyecanı devam ediyor.

Galatasaray'da Oliviera, 32.dakika attığı süper golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mertens ortayı yaptı. Ön direkte Osayi-Samuel'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası alanı içi sağ çaprazında Oliviera'nın önüne düştü. Sağ ayağıyla gelişine vuran Oliviera, topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1

 

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kartal
8.01.2023 20:03
fb kumeye  
 
Sedat
8.01.2023 19:48
Takım tutmayın neredeyse sahada yerli futbolcu yok. Sahadaki 22 futbolcunun 16 sı yabancı 6 yerli.  
 
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