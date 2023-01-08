Derbide süper gol

Süper Lig'de derbi heyecanı devam ediyor.
Galatasaray'da Oliviera, 32.dakika attığı süper golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mertens ortayı yaptı. Ön direkte Osayi-Samuel'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası alanı içi sağ çaprazında Oliviera'nın önüne düştü. Sağ ayağıyla gelişine vuran Oliviera, topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1
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