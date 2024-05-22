Derbide olayların büyümesini engelleyen Fenerbahçeli futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçeli oyuncuların, Galatasaray karşısında alınan zafer sonrası yaptığı kutlamaların ardından olaylar çıkmıştı. Soyunma odası koridorları ve karma alanda Edin Dzeko’nun olaya direkt müdahale ettiği görüldü.

RAMS Park’ta oynanan derbiye yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmanın sonlarına doğru Batshuayi yerine oyuna dahil olan Edin Dzeko'nun soyunma odası koridorlarındaki görüntüsü gündem oldu.

Fenerbahçeli futbolcular galibiyet sevincini karma alanda yaşarken, yaptıkları tezahüratlar koridorlarda yankılandı.

O sırada takım arkadaşlarının yanına gelen takım kaptanı Edin Dzeko, herkesin sessiz olmasını ve sevinçlerini soyunma odasında yaşamalarını istedi.

Olaylara müdahale eden Boşnak yıldız, yönetimler arasında meydana gelen mixed zone kavgası gibi bir ortamın oluşmasını önledi.