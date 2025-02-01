Derbide zafer Fenerbahçe'nin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Derbide zafer Fenerbahçe'nin

SMS Grup Efeler Ligi 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta’ya konuk olan Fenerbahçe Medicana, mücadeleyi 3-2 kazandı.

SMS Grup Efeler Ligi’nde Fenerbahçe Medicana, 2-1 geriye düştüğü maçta Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti.

KAAN GÜRBÜZ 44 SAYI ATTI

Efeler Ligi’nde 19’uncu haftanın derbi maçında oldukça çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı. Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3’üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4’üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı. Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekipte Kaan Gürbüz 44 sayı ile maçın yıldızı oldu.

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FENERBAHÇE MEDICANA 3 GALATASARAY HDI SİGORTA 2

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev, Muzaffer Yönet, Hasan Yesilbudak (Libero)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Osman Cağatay Durmaz, Ngapeth, Drzyzga, Yigit Gülmezoğlu, Karyagin, Baturalp Burak Güngör (Libero)

SETLER: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 16-18

SÜRE: 2 Sa 29 Dk

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