Derbinin hakemi Arda Kardeşler'i kimin aradığını açıkladı

Ulueren, "TFF içinden aldığım güvenilir bir bilgiye göre, genellikle hakem atamalarını MHK Başkanı yapar ancak bu sefer durum farklıydı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şahsen Arda Kardeşler'i arayarak Galatasaray - Fenerbahçe maçını yöneteceğini bildirdiği söyleniyor" dedi.

Ulueren, Büyükekşi'nin bu hamlesinin, Arda Kardeşler'in daha önce Kadıköy'de yaptığı hatalardan ders almasını sağlamak amacıyla yapıldığını öne sürdü.

Özellikle Mauro Icardi'ye verilmeyen penaltı kararını hatırlatan Ulueren, "Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve diğer önemli hakem yorumcuları bu pozisyonun penaltı olduğunu belirtti. Bu kararın lige büyük etkisi oldu; çünkü eğer o penaltı verilseydi, lig çok daha erken bir aşamada sonuçlanabilirdi ve Galatasaray rahatlıkla şampiyonluğunu ilan edebilirdi" ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK İDDİASI

Ulueren ayrıca, Galatasaray'daki başkanlık seçimlerine de değindi ve "Galatasaray'da başkanlık seçimi tek taraflı geçiyor. Fenerbahçe'deki gibi çekişmeli bir durum yok. İki yıl üst üste şampiyonluk yaşamış Dursun Özbek'i kimse görevden almayı düşünmüyor. Süheyl Batum'un kazanma şansı çok düşük. Belki anlamlı bir oy oranı alabilir, ancak genel olarak seçimin rahat geçeceği bekleniyor" şeklinde konuştu.