Derbiyi bilen ünlü astrolog şampiyon olacak takımı açıkladı

Son 3 sezonun şampiyonunu bilen, derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yeneceğini de önceden söyleyen ünlü astrolog Meral Güven, şampiyonun belli olacağı maçlar öncesi flaş bir iddiada bulundu.

Meral Güven, geçen yıl mart ayında "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe ve Galatasaray son maça kadar şampiyonluk için yarışacaklar" ifadelerini kullanırken, adeta ise derbiyi işaret etmiş. Galatasaray'ın 'Ben şampiyonum' diyeceğini belirten Güven, söz konusu yorumunda ise Fenerbahçe'nin geriden geleceğini belirtmişti. Güven yaptığı tahminde "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak" demişti.

Galatasaray'a Konya deplasmanında bir puan bile şampiyonluk için yetiyor. Ancak astrolog Güven, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını yine iddia etti.

Güven şu ifadeleri kullandı:

Kartlarım ısrarla üstüne bastıra bastıra hala daha Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyor. Harita da kartlarım da bunu söylüyor, Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak.

Pazar günü oynanacak olan ligin son haftasında Galatasaray Konya'da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor'la mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u yenmesi, Galatasaray'ın da Konya'da mağlup olması gerekiyor.