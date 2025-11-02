Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın 2-0 öne geçmesinin ardından Orkun Kökçü'nün oyundan atılması tüm dengeleri değiştirdi ve siyah beyazlı ekip 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı direnemedi.

Derbi maçın ardından Asist Analiz'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin dev mücadeleyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ'I YENME ŞANSI SIFIR"

Fenerbahçe'de En Nesyri ve Nene'nin ilk 11'de oynamaması gerektiğini savunan Sinan Engin şu sözlerle Tedesco'yu eleştirdi:

"Tedesco yanlış işler yapıyor. Fenerbahçe'nin acilen ocakta iyi bir santrfor bulması lazım. En Nesyri ile gitmez. Fenerbahçe teknik direktörü kendini sorgulamalı. Nene ve En Nesyri ile ilgili kendini sorgulamalı. Bunlar ilk 11 oynamaz. Bu yüzden Tedesco da doğru işler yapmıyor. Bugün kazanması şans, tesadüf. Beşiktaş eliyle maçı verdi. Sabaha kadar oynasın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenme şansı sıfır."