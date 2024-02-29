Dere yatağına düşen otomobil alev aldı: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 20 EY 368 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Kocagökce (42), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dere yatağı üzerindeki köprünün demir bariyerlerine çarpan otomobil, ters vaziyette dere yatağına düştü.

Kazanın ardından otomobil, bir anda alev topuna dönerken, otomobili sabah saatlerinde farkm eden çevre halkı, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, ilk incelemelerde otomobil içerisinde bir kişiye ait ceset olduğunu fark etti ve otomobili vinç yardımıyla dere yatağından çıkardı.

Çıkarılan otomobil içerisindeki cesedin İsmail Kocagökce’ye ait olduğu değerlendirilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu cenaze, otomobil içerisinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayrıca gece saatlerinde meydana geldiği değerlendirilen kazada, otomobil içerisinde sıkıştığı düşünülen sürücü Kocagökce’nin bu nedenle dışarı çıkamadığı düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.