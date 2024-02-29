Dere yatağına düşen otomobil alev aldı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Dere yatağına düşen otomobil alev aldı: 1 ölü
Denizli’de demir bariyeri aşarak dereye uçan otomobil alevlere teslim olurken, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 20 EY 368 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Kocagökce (42), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dere yatağı üzerindeki köprünün demir bariyerlerine çarpan otomobil, ters vaziyette dere yatağına düştü.

Kazanın ardından otomobil, bir anda alev topuna dönerken, otomobili sabah saatlerinde farkm eden çevre halkı, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, ilk incelemelerde otomobil içerisinde bir kişiye ait ceset olduğunu fark etti ve otomobili vinç yardımıyla dere yatağından çıkardı.

Çıkarılan otomobil içerisindeki cesedin İsmail Kocagökce’ye ait olduğu değerlendirilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu cenaze, otomobil içerisinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayrıca gece saatlerinde meydana geldiği değerlendirilen kazada, otomobil içerisinde sıkıştığı düşünülen sürücü Kocagökce’nin bu nedenle dışarı çıkamadığı düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw151969-03.jpg

aw151969-05.jpg

aw151969-04.jpg

aw151969-09.jpg

Son Haberler
Belçim Bilgin'den olay Yılmaz Erdoğan itirafı Magazin
Belçim Bilgin'den olay Yılmaz Erdoğan itirafı
Sofrada yüzüne bakılmıyor ama şifa saçıyor. Yumurtadan bile fazla protein taşıyor Sağlık
Sofrada yüzüne bakılmıyor ama şifa saçıyor. Yumurtadan bile fazla protein taşıyor
Dereden altın fışkırıyor. Eleğini alan oraya koştu. Aman Kanadalı altın tüccarları duymasın Ekonomi
Dereden altın fışkırıyor. Eleğini alan oraya koştu. Aman Kanadalı altın tüccarları duymasın
Ronaldo'yu Araplar bağışlamadı Spor
Ronaldo'yu Araplar bağışlamadı
Bakan Yerlikaya açıkladı. Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar ile milyarlık vurgun Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı. Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçlar ile milyarlık vurgun
Şarkıcıyı spor müdürü yaptılar. Bodrum'da yan gelip yatanı da. Spor Medyasının Nöbetçi Amiri ortaya çıkardı Spor
Şarkıcıyı spor müdürü yaptılar. Bodrum'da yan gelip yatanı da. Spor Medyasının Nöbetçi Amiri ortaya çıkardı
Bandırma'da FETÖ firarisi yakalandı Yerel Haberler
Bandırma'da FETÖ firarisi yakalandı