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Adana'da ölümlü kaza. Kontrolünü kaybedince dereye uçtu

Adana’da dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 22:40
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Dere yatağına uçan araçta hayatını kaybetti

Adana'da ölümlü kaza. Kontrolünü kaybedince dereye uçtu
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Adana Kozan'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Cumhur Aydın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi.

TAKLA ATAN ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler takla atan araçta sürücüyü çıkarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Aydın'ın cenazesi araçtan çıkarılıp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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