Derede devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Derede devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İlişi köyünde Ergün Topçu (50) yönetimindeki 37 ABV 650 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İlişi Deresi’ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü Ergün Topçu, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Topçu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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