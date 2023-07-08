Dereler taştı ev ve bahçeleri su bastı

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisi arttıran yağış sebebiyle İznik ilçesindeki bazı dereler taştı. Suların kapladığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Dereler taştı ev ve bahçeleri su bastı

İHA'nın haberine göre, Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan yağış hem şehir merkezinde hem de ilçelerde etkili oldu.

İznik Boyalıca Mahallesi’nde yağış sebebiyle taşan Ala Deresi, Sahil Caddesine döküldü. Sel sularıyla birlikte taşınan moloz ve taşlar caddeye çıkarken, trafikteki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı ikametlerde ise maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri sel nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için çalışma başlattı. Derelerin taşması sebebiyle, bazı evlerin bahçeleri de sularla doldu.

Öte yandan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş merkezlerinin girişlerinde ve çatı altlarında beklerken, yağmurun şiddeti sebebiyle mazgallarda yağmur suları birikti.

Şemsiyesi olan serinleyen havanın tadını çıkarırcasına yürüyüşünü bozmazken, ıslanmak istemeyenler ise hızlı adımlarla hareket etti. Büfe ve esnafta, kısa süreliğine de yağmış olsa, sağanaktan dolayı zor anlar yaşadı.

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