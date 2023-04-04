Dereotu bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dereotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Dereotu bitkisiyle ilgili detaylar…
DEREOTU BİTKİSİ NEDİR?
Maydanozgillerden iplik biçiminde yaprakları olan güzel kokulu bir bitkidir. Sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.
DEREOTU BİTKİSİNİN FAYDALARI
-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. Hazmı kolaylaştırır, midenin gereği gibi çalışmasını sağlar.
-Hıçkırık ve hava yutmayı önler.
-Sinir zafiyetini giderir.
-Uyku verir.
-Regl kanamalarının kolay olmasını sağlar.
-Anne sütünü artırır.
-İştah açar.
-Ağız kokusunu giderir.
-Çocuklardaki gaz ağrılarını giderir.
-Yemeklere ve salatalara tat vermek için konur.
-Hamileler kullanmamalıdır.