Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan'dan acı haber!

Kaynak: İHA
Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan'dan acı haber!
Van'ın Gürpınar ilçesinde 5 yaşındaki Berkcan Karakoç, dereye düşerek boğuldu. Berkcan'ın cansız bedeni, 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesi Bozyiğit Mahallesi'nde üzücü bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Berkcan Karakoç, dün öğleden sonra 2'si kardeş 3 çocuk mahalle içinde bulunan ve son yağışlarla debisi artan derenin kenarında oynarken, bir anda dengesini kaybedip suya düştü.

Suya kapılan Berkcan, hayatını kaybederken, Berkcan'ın cansız bedeni, mahalleli tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Mahalle halkının sudan çıkardığı Karakoç'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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