Dereye düşen yaşlı adamın cesedi bulundu

Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçtiği esnada dengesini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmaları neticesinde Keskin’in cansız bedeni, düştüğü yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu.
SU CESEDİ SÜRÜKLEDİ
İlkbahar mevsimiyle birlikte eriyen kar suları, derenin debisi yükseltirken, dereye düşen Keskin için yürütülen arama çalışmalarında, cesedin su tarafından sürüklenmesi görüntülendi. Arama çalışmalarına katılan vatandaşların bağrışmaları arasında sürüklenen ceset, olay yerinin 4 kilometre uzağında bulundu.
Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Keskin’in cansız bedeni, yapılacak otopsiden sonra defnedileceği öğrenildi.