Dereye düşen yaşlı adamın cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Dereye düşen yaşlı adamın cesedi bulundu
Hakkari’de H. İbrahim Keskin isimli vatandaş, köprüden geçtiği esnada Katramas deresine düştü. 60 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçtiği esnada dengesini kaybederek dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmaları neticesinde Keskin’in cansız bedeni, düştüğü yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu.

aw191230-04.jpg

SU CESEDİ SÜRÜKLEDİ

İlkbahar mevsimiyle birlikte eriyen kar suları, derenin debisi yükseltirken, dereye düşen Keskin için yürütülen arama çalışmalarında, cesedin su tarafından sürüklenmesi görüntülendi. Arama çalışmalarına katılan vatandaşların bağrışmaları arasında sürüklenen ceset, olay yerinin 4 kilometre uzağında bulundu.

Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Keskin’in cansız bedeni, yapılacak otopsiden sonra defnedileceği öğrenildi.

aw191230-01.jpg

aw191230-02.jpg

aw191230-03.jpg

Son Haberler
Boşandığı için lokma döktürdü: Çok şükür boşandım, kurtuldum Yerel Haberler
Boşandığı için lokma döktürdü: Çok şükür boşandım, kurtuldum
Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü oyuncu Türkiye’ye geri döndü Magazin
Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü oyuncu Türkiye’ye geri döndü
Avcılar'da önündeki kaldırım çöken binaya oturma izni verildi Gündem
Avcılar'da önündeki kaldırım çöken binaya oturma izni verildi
Japonya Uzay Ajansı'ndan önemli adım Dünya
Japonya Uzay Ajansı'ndan önemli adım
Fatih Altay soykırım gerçeğini açıkladı 'En büyük soykırıma uğrayan millet Türk milletidir' Gündem
Fatih Altay soykırım gerçeğini açıkladı 'En büyük soykırıma uğrayan millet Türk milletidir'
Manisa'da can alan kaza Gündem
Manisa'da can alan kaza
Kokina çiçeğinin ölmemesi için ne yapmak gerekir? Yılbaşında alıp 3-4 ay sonra atmayın Gündem
Kokina çiçeğinin ölmemesi için ne yapmak gerekir? Yılbaşında alıp 3-4 ay sonra atmayın