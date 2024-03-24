Dereye kapılan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Cırcıp Deresinde akıntıya kapılarak kayıplara karışan 11 yaşındaki Davut K.'yi arama-kurtarma çalışmaları 3.gününde devam ediyor. Cuma günü yaşanan olay sonrası bölgeye giden kurtatrma ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri dere içerisinde arama yaparken jandarma ve vatandaşlar da kıyıdan ilerleyerek çocuktan biz iz bulmaya çalışıyor. Olayın yaşandığı yerden yaklaşık 20 kilometrelik dere hattını kontrol eden ekipler, herhangi bir sonuç elde edemedi.