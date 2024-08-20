Dereye uçan araçta 4 kişi yaralandı

Kazaya dair bölgeden aktarılan bilgilere göre Espiye ilçesinde dün akşam saatlerinde Soğukpınar Direkbükü civarında bir kaza meydana geldi. Bir hafif ticari aracın dereye uçmasının ardından 4 kişi yaralandı ve olay yerinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından yaralanan şahıslardan 1’i Tirebolu ilçesine, 1’i Giresun Eğitim Araştırma Hastanesine ve 2’si Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ekiplerin kaza hakkındaki incelemeleri devam ediyor.