Deri kanserinde erken teşhis. Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Deri kanseri, dünya genelinde yaygın olarak görülen ve ölümcül sonuçlara yol açabilen ciddi bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Erken teşhis, bu hastalığın tedavisinde hayati bir rol oynar.

PEKİ UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlara göre; Deri kanseri, deride yeni büyüme veya lezyonlar şeklinde belirtiler gösterebilir ve özellikle melanom gibi agresif tiplerde erken teşhis hayati önem taşır.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sıla Kılıç Sayar, çocuklukta birden fazla kez geçirilen güneş yanıklarının, özellikle su toplamalarının da görüldüğü durumlarda, melanom tipi deri kanserinin gelişme riskini yaklaşık 2 kat artırdığını belirtti.

Ayrıca, Doç. Dr. Nebil Yeşiloğlu, ailesinde deri kanseri öyküsü bulunan kişilerin düzenli deri kanseri taramaları yaptırmalarını önermekte.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Mustafa Tosun, deri kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Tosun, "Melanom, yani deri kanseri, erken dönemde tanısı önemli olan bir hastalıktır. Euro Melanoma Haftası kapsamında, deri kanseri farkındalığı ve benlerin biyopsi açısından değerlendirilmesi amacıyla cilt taramaları gerçekleştirdik" dedi.

Doç. Dr. Tosun, özellikle güneşe fazla maruz kalan bireylerin güneşten korunmalarının önemini vurguladı.

Tosun, "Deri kanseri vakaları son yıllarda artış gösteriyor. Ozon tabakasının incelmesiyle ultraviyole ışınlarının etkisi arttı ve bu da deri kanseri riskini yükseltti. Vücudun açık bölgelerinde benler varsa veya ailede deri kanseri öyküsü bulunuyorsa, dermatoloji polikliniklerine başvurarak gerekli kontrollerin yapılması büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Erken teşhis için, düzenli cilt muayeneleri ve dermoskopi cihazlarıyla yapılan ben haritalamaları önemlidir. Şüpheli lezyonlar varsa, derhal biyopsi ve gerekli tedavi yönlendirmeleri yapılır.

Doç. Dr. Tosun, "Benler büyüyorsa, asimetrisi varsa veya büyüklüğü 6 milimetreden büyükse, çok sayıda ben varsa, ailede deri kanseri öyküsü bulunuyorsa ve güneş maruziyeti söz konusuysa, derhal bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır" diye ekledi.

ERKEN TEŞHİS İÇİN UZMANA DANIŞMAK LAZIM...

Deri kanserinde erken teşhis, hastalığın yayılmasını önleyebilir ve tedavi şansını artırabilir.

Bu nedenle, risk faktörlerine sahip bireylerin düzenli dermatolojik kontrollerini ihmal etmemeleri ve şüpheli durumlarda hemen uzmana danışmaları gerekmekte.

DERİ KANSERİ NEDİR?

Deri kanseri, cilt hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle karakterize edilen ve genellikle güneşe maruz kalma, genetik faktörler ve cilt tipi gibi etkenlerle ilişkili olan bir kanser türü olduğu biliniyor.

BELİRTİLERİ VE TEŞHİSİ...

Deri kanserinin belirtileri arasında, iyileşmeyen yaralar, farklı renklerde lezyonlar, benlerin sayısında ve boyutunda artışlar yer alır.

Erken teşhis için ciltte meydana gelen her türlü değişimin dikkate alınması ve en az yılda bir kez dermatoloğa muayene olmak önemlidir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ...

Tedavi seçenekleri, hastalığın evresine ve türüne göre değişebilir.

Yaygın tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi bulunur.

Bazı durumlarda, birkaç tedavi yönteminin bir arada kullanılması da mümkündür.