Derin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Derin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Derin ne demek? Derin isminin anlamı nedir?

DERİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Derin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan.

- Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan

- Uzun süren.

- İçten gelen.

- Yüzeyden içeri inen.

- Yoğun.

- Dip.

- Ayrıntılı.

DERİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Derin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Derin ismini koymak caizdir.