Derin Talu'dan beklenmedik paylaşım! Defne Samyeli sessiz kaldı

Defne Samyeli’nin, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Derin Talu Z kusağı tarafından sevilen paylaşımlarıyla internette popüler olmayı başardı. 22 yaşındaki genç fenomenin neredeyse her paylaşımı dikkat çekiyor.

Derin Talu fakir erkeklere yönelik söylemleri ile sosyal medyada linç edilmesinin ardından hızlı artan takipçi kitlesi genç fenomeni beklenmedik bir üne kavuşturdu.

Erkeklerle ilgili olan sivri söylemlerinin ardından bir çok kişi tarafından linç edilen ünlü isim takipçilerinin bir kısmı tarafından da haklı bulunmuştu.

Yaşanılan polemiğini ardından 22 yaşındaki fenomenin takipçi listesinde artış gözlemlenmişti. Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden derin talu eleştirilerin hedefi olsa da paylaşımlarına ara vermeyi tercih etmiyor.

New York’ta doğan 22 yaşındaki Talu, zaman zaman aksanlı Türkçesi yüzünden de eleştiri alıyor. Annesine olan benzerliği ile dikkat çöken ünlü isim paylaştığı son kare ile takipçilerini şaşkına çevirdi.

Erkeklerle ilgili keskin söylemlerinin ardından fırtınalı bir aşka yelken açan fenomenin yaşadığı aşkı kameralardan saklaması da tartışılırken, Derin Talu sosyal medya hesabı üzerinden bomba gibi bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla sevgilisinin ailesiyle tanıştığını duyuran Talu'nun heyecanı deyim yerindeyse fotoğraf Kalesi de yansıdı. Annesi Defne Samyeli'nin kare ile ilgili yorum yapmaması da dikkat çekti.

