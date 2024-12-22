Derincespor boş geçmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Belediye Derincespor, konuk ettiği Nazillispor'u 2-1 mağlup etti.
Maç ile ilgili detaylar şu şekilde;
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Hasan Ata, Nesim Karenfil
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Yusuf Sarohan, İlker Akar, Yunus Karakaya, Hüseyin Afkan (İlyas Yılmazer dk.80), Denizalp Özdemir (Yusuf Efe Yaman dk. 87), Bedirhan Yıldız (İsa Nalbant dk. 46), Emir Özbayraklı, Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Balcı, Berat Kartal
Nazillispor: Mustafa Güngör, Zahit Fındık, Bayram Enes An, Gökmen Aydoğdu (Mücahit Kaya dk. 53), Furkan Balaban, İlkay İşler, Yusuf Mert Yıldırım (Oğuzcan Kesgin dk. 72), Emrullah Ertuş, Taşkın Çalış, Uygar Mert Zeybek, Miraç Furkan Türközü
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk.4 ve 63) (Belediye Derincespor), Uygar Mert Zeybek (dk. 45) (Nazillispor)
Sarı kartlar: Yunus Karakaya, İlker Akar, İsa Nalbant (Belediye Derincespor), Mücahit Kaya, Furkan Balaban, Mustafa Güngör (Nazillispor)