Derrick Köhn'ün bonservisini alacaklar mı? Werder Bremen'den açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Derrick Köhn'ün bonservisini alacaklar mı? Werder Bremen'den açıklama

Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'ün geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyor. Yıldız sol bek için Bremen'den açıklama geldi.

Galatasaray'dan sezon başında Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Derrick Köhn için yeni bir açıklama geldi.

Alman ekibinin yöneticisi Peter Niemeyer, Derrick Köhn ile ilgili, "Derrick Köhn için Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Ancak biraz zaman alacak. Çözüm bulabilir miyiz, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn için yapılan anlaşmada 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Alman basını, geçtiğimiz günlerde Werder Bremen'in Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini ancak opsiyonun yarısına bu transferi bitirmek istediğini duyurmuştu.

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