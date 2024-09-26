Derrick Rose basketbolu bıraktı

NBA’de tarihin en genç MVP’si olan Derrick Rose 16 yıllık basketbol kariyerine son noktayı koyduğunu duyurdu. 35 yaşındaki oyuncu Chicago Bulls forması ile oynadığı harika basketbolla hatırlanmasına rağmen kariyerinin büyük bir çoğunluğu sakatlıklarla geçti.

NBA’de son olarak Memphis Grizzlies forması giyen Derrick Rose aktif basketbolculuk kariyerine son noktayı koydu. 35 yaşındaki oyuncu, artık sadece ailesinin yanında olmak istediğini söyledi.

Memphis Grizzlies, hafta başında Rose'un sözleşmesinin son yılı için serbest kalma isteğini yerine getirmişti.

Chicago Bulls tarafından draft edilen Rose, Michael Jordan’ın ardından Bulls’un draft ettiği en yetenekli oyuncu olarak biliniyor. Rose,2010-2011 sezonunda tarihin en genç MVP’si olarak NBA tarihine adını yazdırdı.

MVP seçildiği 2010-11 sezonunda maç başına 25,0 sayı ve 7,7 asist ortalamalarla Rose, Bulls'u normal sezonda 62-20'lik dereceye ve playofflarda ise Doğu Konferansı finallerine taşımayı başarmıştı.

Ancak yıldız oyuncunun kariyeri 2012 yılı play off mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından tepe taklak gitti. Rose, sonraki sezonun tamamını kaçırırken, 2013-2014 yılında ise sadece 10 maça çıkabildi. 2016 yılında 8 yıllık Bulls serüveni sona eren Rose, sonrasında çok sayıda takım değiştirdi.

Rose, 2018 yılında Minesota Timberwolves forması giyerken Utah Jazz’i 128-125 mağlup ettiklerinormal sezon maçında 50 sayı atarak kariyerinde bir maçta attığı en yüksek sayıya erişti. Rose, maç sonrası göz yaşlarını tutamadı. Yıllarca sakatlıklarla boğuşan Rose son 3 sezonda sadece 77 maça çıkabildi.