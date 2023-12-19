Dersin ortasında tavan çöktü. 7 öğrenci yaralandı

Samsun Canik İlçesinde bir ortakolun tavanındaki sıvanın büyük bir bölüm öğrencilerin üstüne çöktü.
Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki sıvaların öğrencilerin üzerine düşmesi üzerine büyük panik yaşandı.
Düşen sıva nedeniyle 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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