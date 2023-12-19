Dersin ortasında tavan çöktü. 7 öğrenci yaralandı

Samsun Canik İlçesinde bir ortakolun tavanındaki sıvanın büyük bir bölüm öğrencilerin üstüne çöktü.

Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki sıvaların öğrencilerin üzerine düşmesi üzerine büyük panik yaşandı.

Düşen sıva nedeniyle 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.