Dersin ortasında tavan çöktü. 7 öğrenci yaralandı

Kaynak: AA
Dersin ortasında tavan çöktü. 7 öğrenci yaralandı
Samsun Canik'te dersin ortasında sınıfın tavamın çökünce büyük panik yaşandı. Bu sırada 7 öğrenci yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun Canik İlçesinde bir ortakolun tavanındaki sıvanın büyük bir bölüm öğrencilerin üstüne çöktü.

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Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki sıvaların öğrencilerin üzerine düşmesi üzerine büyük panik yaşandı.

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Düşen sıva nedeniyle 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

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Okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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