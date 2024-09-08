Dert dinleyerek para kazanıyor. İşte tarifesi: Kadınlar 200 TL Erkekler 1 TL

Sivas’ın hareketli caddelerinde sanatını sergileyen Selçuk Yıldız, aynı zamanda vatandaşlara sıra dışı bir hizmet sunuyor. Yıldız, satış yaptığı tezgahına, insanların dertlerini dinleyebileceğine dair bir not astı. Yıldız’ın belirlediği tarifeye göre, erkeklerin dertlerini dinlemek 1 lira iken, kadınların dertlerini dinlemek 200 lira. Bu çarpıcı ücret farkı birçok kişinin dikkatini çekti.

Yıldız, bu farkın nedenini, “Kadınların dertleri genellikle daha derin ve karmaşık olabiliyor. Bu nedenle daha fazla zaman ve emek harcamam gerekiyor. Erkekler ise dertlerini kolay kolay açmazlar ve açtıklarında da genellikle daha basit ve hızlı çözülebilecek dertler anlatırlar” diyerek açıkladı.

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“ÇÖZÜM SUNMUYORUZ, SADECE DİNLİYORUZ”

İnsanların tepkilerini ölçmek amacıyla böyle bir yazı astığını ifade eden Yıldız, “Aslında başlangıçta tepkileri görmek istedim. İnsanların nasıl bir tepki vereceklerini merak ettim. Daha sonra fark ettim ki bu yazı insanların ilgisini çekti. Çok orijinal tepkiler aldık. Yoldan geçenlerin gözleri takıldı ve geri dönüp geldiler. 'Gerçekten dert dinliyor musunuz?' diye sordular. Biz bu durumu esprili bir şekilde dile getirdik ama gerçekten gelip derdini anlatanlar oldu, 'Parayı veriyorum, dinle beni' diyenler oldu. Biz hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz ancak oturup derdini anlatanlar da oluyor.

Biz çözüm sunmuyoruz, sadece dinliyoruz. Kadına 200 lira, erkeğe ise 1 lira dedik ve nedenini soran çok oldu. Biz de onlara soruyla karşılık verdik: 'Sizce neden?' ve onların cevaplarını dinledik. Bir hanımefendi, 'Siz de haklısınız, biz bir başlarsak gerisi gelir' dedi. Başka biri ise, 'Bu dertlerimizin sebebi zaten sizsiniz' diyerek topu erkeklere attı. Erkekler güldü ve özellikle eşleriyle geçen erkekler, eşlerine ‘Bak’ diyerek gösterdi. Geçenlerden birçoğu 'Fotoğraf çekebilir miyim?' diye soruyor. Gün içinde yaklaşık 100 kişi fotoğraf çekmek istiyor” dedi.

"DERTLERİMİ AĞABEYE ANLATACAĞIM"

"Yerin kulağı vardır ama ağabey kimseye söylemez" diyen Aleyna Bahar, “Kadınların derdi anlat anlat bitmiyor. Bundan sonra bu ağabey benim favorim; derdim olduğunda gelip ağabeye anlatacağım. Yerin kulağı vardır ama ağabey kimseye söylemez, onun da sözünü alırım. Kadına 200 lira olmasının sebebi, erkeklerin dertlerini pek fazla dile getiremiyorlarmış. Teşvik amacıyla da onlara 1 lira olarak belirlenmiş. Kadınlar bir araya geldiklerinde sürekli dertleşirler” şeklinde konuştu.

“ERKEKLER GENELDE DERTLERİNİ SÖYLEMEZLER”

Yazının dikkatini çektiğini ifade eden Cemil Kuzucu ise, “Erkeklerin dertleri daha çoktur ve genelde dertlerini söyleyemezler, dile getiremezler. 1 liraya dert dinlenmez ama anlatmaya başlarlarsa da erkeklerin derdi daha fazla olabilir” dedi.