Dertli koyunlar korosu. Çoban çalınca koyunlar böyle eşlik etti

Çankırı Kızılırmak ilçesine bağlı olan Kahyalı Köyü’nde çobanlık ve çiftçilik yapan yüzde 100 görme engelli olan Doğan Yurt koyunlarının yanında bağlama çaldı. Bağlaması ile koyunlara türkü okurken tam ‘me’ kelimesinin olduğu anda koyunların da meleyerek eşlik etmesi yüzleri güldürdü.

“BEN ÇALDIM ONLAR SÖYLEDİ”

Ankara’da koro eğitimi alan Doğan Yurt bu anları şu sözler ile belirtiyor: Türk halk müziğine çok meraklı olduğum için çeşitli korolarda bulundum. Yalnız köyde yapacağım bir şey yok diye araştırma içerisine girdim. Koyunların da kuzulama zamanıydı, onlarla yapmak istedim.

Sazı elime aldım, içlerine oturdum. Ben çaldım, onlar söyledi. ‘Aman mor koyun me’ler gelir’ derken, ‘me’ dediğim zaman onlar da sanki beni dinliyormuş, anlıyormuş gibi ‘me’ diye eşlik etti. Ortaya da çok güzel bir görüntü çıktı”