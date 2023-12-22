Dertsiz kul olmaz atasözünün anlamı nedir?

Dertsiz kul olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bazı kişiler yapısı gereği gamsızmış gibi gözükür.

Hiçbir şeyi kafasına takmıyormuş gibi yapan kişilerin bile hayatında olumsuzluklarla karşılaştığı görülür.

Çevresine olumsuz taraflarını kötü yönlerini göstermeyen ve daima hayattan zevk alıyormuş gibi görünen bu kişiler de zaman zaman hastalıkla, maddi ve manevi sorunlarla, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili sorunlarda çıkmaza girebilirler. Hiç kimse göründüğü gibi değildir ve görünmeyenin ardında çok büyük acılar taşıyor olabilir anlamında kullanılan bir atasözüdür.

DERTSİZ KUL OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Çevresine hep gülümsüyordu, öldükten sonra öğrendik acılarını dertsiz kul olmuyor işte...

Sen benim akşamları gece kulüplerine gittiğime bakma dertsiz kul olur mu hiç?