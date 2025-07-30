Dervişoğlu davet etti, Özdağ kabul etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin 3 Ağustos'ta Bursa'da düzenleyeceği mitinge destek vereceklerini açıkladı.

Zafer Partisi Lideri Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin 3 Ağustos 2025'te Bursa'da düzenlenecek mitingine Zafer Partisi'nin bütün gücü ile Bursa ve çevre illerdeki teşkilatları ile destek vereceğini ifade etti.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Katılımımız, partimizin üniter devlet yapısını, milli kimliği ve Türk birliğini savunan duruşunun sahadaki tezahürüdür. Bu miting, yalnızca bir siyasi etkinlik değil, açılım süreci adı altında yeniden devreye sokulmaya çalışılan bölücü planlara karşı Atatürk Cumhuriyeti'ni savunan Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin ortak iradesini sergileyeceği bir meydan olacaktır.

Bu nedenle Bursa başta olmak üzere, çevre illerdeki Zafer Partisi teşkilatlarından da güçlü bir katılım bekliyoruz. Organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için il ve ilçe teşkilatlarımızın katılım listelerini 1 Ağustos'a kadar genel merkeze bildirmeleri, ulaşım ve koordinasyonun mitingin sahibi olan İYİ Parti teşkilatları ile disiplin içinde yürütülmesi, tüm mensuplarımızın Zafer Partisi ciddiyetine uygun bir tutum içinde olmaları önem arz etmektedir."

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