Dervişoğlu’ndan Akşener’e yakın isimlere memur göndermesi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk canlı yayınında konuştu.

“BENDEN GÖRMEDİKLERİ TEPKİYİ GÖRÜRLER”

Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretiyle ilgili konuşan Dervişoğlu, “Ben bunu önce İletişim Başkanlığı’nın tweetin de gördüm. Sonra Akşener’i aradım, onlar da görüşme sonrası beni bilgilendirdi. Ortamdaki spekülasyonlara yönelik bir bilgim yok. Türkiye ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirttiler. Bu görüşme sonrası kendisine yakın isimlerin TV ekranlarında bazı açıklamalar yapılmasını yadırgıyorum. Parti açısından rahatsız edici buldum. Söz söyleyemeye yetkin olmayacak kişilerin memur tayin edilerek yapacağı açıklamalar bunlar. Ben bunlara susamam sanki parti içinde sıkıntı varmış gibi göstermeye çalışanlara karşı sessiz olamam. Bu partide her kim olursa olsun partinin dününü bugünün yarınlarına zarar verecek kişilere karşı kayıtsız kalamam. Bazıları boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı’na gitmeye çalışırlarsa benden görmedikleri tepkiyi görebilirler. Ben kimsenin memuru değilim. İYİ Parti Genel Başkanıyım ben” dedi.

“DERVİŞOĞLU SARAYA GİTMEK İSTİYOR MU ACABA?”

Dervişoğlu görüşmeyle ilgili açıklamalarının devamında, “Siz bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorsunuz. Etrafınız da bilmiyor. Konuşulan her şey bu işin magazinel yanı. Spekülasyonu bir şeye dayandırmak lazım. Burada o da yok. İYİ Parti Genel Başkanı ben iken Akşener’in Erdoğan ile görüşmesi beni ilgilendiren kısmı bu konunun. Erdoğan’ın muhatabını belirlediğini belirten bir kesim partimi ve beni hedef alıyor. Süreci anormalleştirenlerin ortaya çıkardığı durum konuşulmuyor. Benim açımdan dedikodular hiç önemli değil. Tartışılması gereken bir alan var burada. Bütün yönleriyle düşünmek lazım. Türkiye’de bir anayasa değişikliği yapılacağı konuşuluyor. Ben en başından beri bunun Türkiye’nin gündeminin gölgeleyeceğini söyledim. Böyle bir sürece aracı olmayacağımızı söyledim. Saray mı millet mi noktasında tercihimiz milletin yanıdır. Ülkeyi bir adamın iki dudağı arasından çıkan kelamlara terk etmeyeceğimi söyledim. Ne ile yan yana duramayacağımızı belirttim. Konunun tartışılmasının bizim açımızdan bir sakıncası yok. Liderlik yanıyla da beni rahatsız etmez. Sayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye gitmiş. Dervişoğlu değil, Akşener gitti saraya tartışmaları var. Dervişoğlu istiyor mu ki saraya gitmek bunu sormak lazım. Benim böyle bir isteğim yok ki bu görüşmeden rahatsız olayım. Bu küçük oyunlara düşecek kadar bizi küçük görmek hezeyandır” ifadelerini kullandı.

“AYRILAN ARKADAŞLARIMIZA KAPIMIZ AÇIK”

Partiden ayrılan isimlerle ilgili de konuşan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

Varlıklarıyla iftihar ettiğimiz arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Partiden ayrılıklar normal. Çünkü partinin kuruluş aşamasından itibaren beklentimizi tam olarak karşıladığımızı düşünmüyorum. İstediğimiz sonuçları alamadık. Beklentilerimize karşılık bulamadığımız için arkadaşlarımızın ayrılması ve kendilerine ikbal aramasından daha doğal bir şey olamaz. Bizim yolumuza şahsım değil, partim diyenlerin partisi. Biz bu arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Konjonktüre bakarak İYİ Parti’ye karşı operasyon yapmayı planlayanların sukuta hayale uğrayacaklarını söyleyebilirim.

“SADECE KIRMIZI ÇİZGİMİZ..”

Genel başkan olduğumdan beri Yavuz bey ve diğer arkadaşlarımı da tanıyorum. Türkiye bakışımız gelecek vizyonumuz ayrılan arkadaşlardan çok farklı değil. Ayrıldıkları dönemde yaşanan sorunlar nedeniyle hukuki bağlarını koparmışlar ama programımızla alakalı bir problemleri olduğunu düşünmüyorum. Hepsine kapımız açık. Sadece kapılarımız değil, gönüllerimiz de açık arkadaşlarımıza. Sadece kırmızı çizgim şu salt İYİ Parti’ye zarar için çalışanlara mesafemiz var ancak eleştiren arkadaşlarımıza kapımız açık her zaman.

“SİYASİ KADROLAR TAASSUPLARINDAN ARINMALI”

İYİ Parti’nin yol haritasıyla ilgili konuşan Dervişoğlu, “2018 yılında yaşanan tek adam sistemiyle doğru bir bakış açısıyla mücadele edilirse vatandaşlarımızın desteğinin tam olacağını düşünüyorum. Siyasette kişiler hakkında ön yargılar var. Partilerin programlarıyla ilgilenmeyip kişilerin siyasi geçmişleriyle onlara siyasetin içinde yer alıyor. Bizim siyasi geçmişimiz halkımızla bütünleşmek içindir. Ancak bunun doğru tanıtımı çok önemlidir. Muhsin Yazıcıoğlu’ndan bahsettiniz. Onu sevenler onun geçmişine takılmıştı. İYİ Parti’de biz siyasilerin geçmişinden ziyade parti kimliklerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye’ye dayatılan bu sistem, ittifakları zaruri kıldığı için tartışmalar da beraberinde geliyor. Siyaset mühendisliği vardı eskiden şimdi de iletişim mühendisliği var. Bundan işini doğru yapan gazeteciler de muzdarip. Bir siyasi partinin kadro ve lider söylemiyle varlığını merkezde hissettirmesi lazım. Bunun içinde siyasi kadroların taassuplarından arınması lazım. Dün olumsuz olan şey bugün olumlu olabilir, dün olumlu gördüğünüz şeyi olumsuz görebilirsiniz şu an” dedi.

“POTANSİYELİMİZ YÜZDE 21”

Partinin oy oranıyla ilgili de konuşan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti kamuoyu araştırmalarına göre 17’leri 18’leri gördüyse İYİ Parti’nin potansiyeli odur. Bizim de yaptırdığımız araştırmalarda toplam seçmenin en az yüzde 21’i 7 yıl içinde İYİ Parti’ye oy vermiş. Kimi yerel seçim, kimi genel seçim. Alabileceğimiz oy oranı budur. Bu oy kayıpları neden kaynaklandı, buna bakmamız lazım. Partilerin yönetim mekanizmaları ve lider mesajları yanında siyaseti tanzim edenlerin mühendisliğinin amaçlarına da bakılmalı.

“CUMHUR’DAKİ AŞINMA, İYİ PARTİ’DE BİRLEŞTİRECEK”

Yüzde 21’den ne yaptıktan düştük, bunu tespit etmemiz lazım. Yeni kadrolarımızla, tespit ettiğimiz hataları telafi amacıyla büyük adımlar atacağız. Milletimiz bunu unutmamalı. İYİ Parti bunu gerçekleştirecektir. Önümüzde bir seçim olmaması nedeniyle bir zaman problemimiz yok. Bu hataların giderilmesi için zamanımız var. İYİ Parti’nin yükselmesi için, kurdukları büyük eseri yaşatmak için çalışanların azmini görüyorum. Cumhur’daki aşınması, merkezde İYİ Parti’de birleştirecektir insanımızı.

“DARBELERLE SİSTEM BİRİLERİNE GÖRE TANZİM EDİLİYOR”

Konuşmasının devamında bugünlerimizin tanzim edildiğini belirten Dervişoğlu, “Türkiye’de her şeyin sosyolojik anlamda düzgün olması gerekiyor ancak 1960’dan sonraki darbe ve darbe niteliğindeki muhtıralara ve ufak dokunuşlara baktığımızda bugünlerin tanzim edilmeye çalışıldığını görüyorsun. Sistem birilerine göre, tanzim ediliyor. Vesayet bir şey çıkardıysa ortaya, bunun ne olduğuna bakmak lazım. Darbeler kendi düşüncelerine göre nesiller yetiştirmek için yapılır. Merkezi boşaltmak ve bu döneme zemin oluşturma çabası bunlar. Bu bir projedir. ANAP ile DYP nasıl yok edildi. Onların yerine yüzde 34 ile hangi parti yerleşti bunlara bakarak her şey görülebilir” ifadelerini kullandı.

“OY ALAN HER İSTEDİĞİNİ YAPAMAZ”

Güneydoğu’daki kayyum atamalarına da değinen Dervişoğlu, “Terörle iltisaklı saydığınız bir yapının kamuoyu nezdinde yaptığınız yanlış uygulamalar nedeniyle gösterilen hataların onları mağdur gibi göstermesini devlet zafiyeti olarak görüyorum. Orada adaylar var. Kişinin mahkeme kararını beklemek yerine böyle bir uygulama yaparak ülke gündemini gölgelemek kimin hakkıdır. Oydan kıymetli olan şey hukuktur. Devletin birliğine karşı olanlara karşı devlet önlem almalı. Her şey oy değildir. Oy aldığı için isteyen herkes istediğini yapamaz. Ancak bu mantığı ülkeye getiren AKP’dir” ifadelerini kullandı.

“PARLAMENTER SİSTEMİ DESTEKLEYEN TEK İYİ PARTİ KALDI”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili CHP’nin tutumuyla ilgili soruya Dervişoğlu, “CHP’deki bu tutumu cumhurbaşkanlığı sisteminden memnunuz diye değerlendirmem. Ama şöyle değerlendirebilirim. Yönetim sırası bize geldi diye düşünen birkaç kişi varsa bunun yanlış olduğuna yönelik CHP’lilerin tavrını koyacağını düşünüyorum ki zaten Türkiye’de parlamenter sistemi destekleyen bir tek İYİ Parti kaldı bugün” ifadelerini kullandı.