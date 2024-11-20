Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye yeni hediye! Gönderdiği urganı odasına asmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye yeni hediye! Gönderdiği urganı odasına asmıştı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bugünkü grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye isim vermeden gönderme yaptı. Dervişoğlu, Andımız’ın yazılı olduğu tabloyu işaret ederek, “Bunu da isteyene hediye edebilirim. İstediği yere asabilir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘Andımız’ göndermesinde bulundu.

İktidarın Türkiye’de yeni bir ‘millet sistemi’ projesi hayata geçirildiğini ve bunun da en büyük kanıtı Andımız’ın okullardan kaldırılması olduğunu belirten Dervişoğlu, grup toplantısında partililerle beraber Andımız'ı okudu.

İsim vermeden Bahçeli'yi işaret eden Dervişoğlu “Bunu da isteyene hediye edebilirim. İstediği yere asabilir” dedi.

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URGAN İPİ ODASINA ASMIŞTI

İYİ Parti’nin 23 Ekim’de yapılan grup toplantısında geçmişte Bahçeli'nin Erdoğan'a ip atıp Terörist başı Öcalan için "Ben asamadım, sen as" şeklindeki sözlerini hatırlatarak elinde tuttuğu idam ipini kürsüden fırlatarak, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" demişti. Dervişoğlu’nun açıklamaları sonrası Bahçeli, İYİ Parti’den ipi istemişti.

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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Bahçeli ise, urgan ipi makam odasına asmış ve iple beraber poz vermişti.

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