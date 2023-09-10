Derya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Derya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Derya ne demek? Derya isminin anlamı nedir?

DERYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Derya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Deniz.

- Bilgili kimse.

- Bir şeyin bol olduğu yer.

DERYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Derya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Derya adını koymak caizdir.