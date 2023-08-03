Derya Tuna torun alışverişine başladı

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983'te aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

İdo Tatlıses, geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda, annesi Derya Tuna'nın torun isteğinden bahsetmişti:

Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet.

Oğlunun bu açıklamasından sonra bir AVM'de görüntülenen Tuna, "Onlar ne zaman anne-baba olmaya hazır hissederlerse o zaman olacak tabii ki ama ben bir an önce olsun istiyorum. Karar onların, ben sadece torun sevmek için sabırsızlanıyorum. Torun heyecanı yaşamayı çok istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta beklenen açıklamayı yapmıştı. 'İmparator' lakaplı türkücü, "Yasemin ikiz bebek bekliyor. Bebeklerden biri kendisini saklamış, iki gün önce kendini gösterdi. Yasemin 2.5 aylık hamile. Cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadeleri kullanmıştı.

Vadistanbul'da görüntülenen Derya Tuna da torun heyecanı yaşadığını dile getirdi: Büyük bir heyecan ve sevinçle torunlarımı bekliyorum. Gelinim ve oğlum bu güzel haberle beni çok mutlu ettiler. İkisini de çok seviyorum ama artık torunlarımı daha çok severim.

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim, "Cinsiyetleri henüz belli değil. Yoksa hemen alışverişe başlayacağım ama yine de bebek mağazalarını şimdiden dolaşmaya başladım" diyerek, AVM'de alışveriş turuna çıktı.