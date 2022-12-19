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Korkunç iddia! Arjantin maçı öncesi Fransız futbolcuları zehirlemişler

Katar'daki Dünya Kupası Arjantin-Fransa finaliyle son buldu. Kupayı Arjantin penaltı atışları sonucunda kazanken, ortaya korkunç bir iddia atıldı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 16:50
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Deschamps: Son 4 günde büyük sıkıntı yaşadık

Korkunç iddia! Arjantin maçı öncesi Fransız futbolcuları zehirlemişler
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Maç öncesi bazı Fransız futbolcular rahatsızlanmış, antrenmanlara çıkamamıştı.

İngiliz basını hastalıkları tuhaf olarak nitelendirirken İngiliz gazeteci Piers Morgan, "Fransa'da futbolcular maçtan önce zehirlendi" dedi.

Maç öncesinde Kingsley Coman, Adrien Rabiot ve Upamecano, hastalanmaları nedeniyle bazı antrenmanlara çıkamamışlardı. 

3 futbolcuda da yüksek ateş belirtileri olması 'Deve Gribi' şeklinde yorumlansa da bazı yorumcular futbolcuların zehirlendiğini iddia etti.

Fransa Teknik Direktörü Deschamps da maçtan önceki son 4 günde futbolcuların ani hastalanmaları nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Deschamps, "Elimizden geldiğince çabaladık. Penaltılara kadar maçı taşıdık. Çok büyük zorlukları aştık. Son 4 gündür birçok sıkıntı yaşadık. Hastalıklar bizi çok etkiledi. Kaybetmeyi kabullenmek çok zor. Hayal kırıklığımız çok büyük. Daha önce başarmıştık ama tekrarlamak hiç kolay değildi. Sonunda kupayı kazanamadık. Canımız çok yanıyor" dedi.

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