Destici: Halkımız terörle mücadele istiyor, müzakere istemiyor

Destici, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Ulu Camii'de Regaip Kandili programına katıldı. Program öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, DEM Parti'nin yaptığı görüşmelere ilişkin eleştirilerini dile getirdi. BBP olarak kurulduğu günden bu yana terörle mücadelenin iki temel ilke üzerine yapılması gerektiğini belirten Destici, "Birincisi terörle mücadelenin tüm unsurlarına karşı topyekün yapılması, ikincisi ise terörle teröristle müzakere edilmemesi gerektiğidir" dedi.

"PKK, TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Destici, 1993 yılında kurulan partisinin bugüne kadar aynı söylemleri sürdürdüğünü vurgulayarak, "Biz ne söylediysek, bugün de aynı söylemlerimizi tekrar ediyoruz. Birçok gelişme yaşandı, ancak şu anda DEM Parti tarafından yapılan açıklamada henüz terörist başının ne istediği de belirtilmemiş" diye konuştu. Destici, DEM Parti heyetinin görüşmelerde, "garantör ülke" talep ettiğine dair duyumlar aldıklarını da belirtti ve şunları söyledi:

"Garanti veren ülke istiyorlar. Bu, yani Amerika, Almanya ya da İngiltere bu sürece garantör olsun diyorlar. Bizim durumumuzda böyle bir şey kabul edilemez. Bu, Türkiye'nin iç meselesini uluslararası alana taşımak demek olur. Asla kabul edemeyiz."

"TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE YAPILAMAZ"

Destici, terörle mücadelede şehit ailelerinin düşüncelerine de değinerek, "Bizim düşüncemiz, şehit ailelerimizin düşüncesiyle aynıdır. Onlar ne düşünüyor, biz de onu düşünüyoruz. Terörle mücadelede en çok kaybı verenler, bu konuda en doğru fikre sahip olanlardır" dedi. Destici, terörle mücadelede müzakere değil, mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca, "Eğer DEM Parti heyeti, ‘PKK bir terör örgütüdür, silahlarını bırakmalıdır’ derse, biz görüşmeleri kabul ederiz. Ama müzakerede silah bırakmamış olanlarla asla bir araya gelmeyiz" dedi.

"TÜRKİYE, TERÖRÜ KENDİ TOPRAKLARINDAN SİLİP ATACAKTIR"

Destici, Türkiye'nin terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Cumhur İttifakı, Türkiye’de terörü nasıl sonlandırmışsa, Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını da Türk ordusunun gücüyle ortadan kaldıracak güçteyiz" dedi. Ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi göbeğini kendisi keser" diyerek, dışarıdan hiçbir ülkenin müdahalesine ihtiyaç olmadığını ifade etti.

"MUTABAKAT SADECE CUMHUR İTTİFAKI İLE DEĞİL, TÜM SİYASİ PARTİLERLE OLMALI"

Destici, terörle mücadele sürecinin sadece Cumhur İttifakı'nın onayıyla değil, tüm siyasi partilerin ortak mutabakatıyla ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Bu mesele, yalnızca Cumhur İttifakı partilerinin desteğiyle değil, tüm siyasi partilerle bir mutabakat içerisinde olmalıdır" dedi. Ayrıca, "Sivil toplum örgütleri ve sendikaların da bu konuda fikir birliği içinde olması gerekir" diye ekledi.